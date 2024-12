Prende forma il Rally dei Laghi 2025: la partenza sarà a Maccagno

Mancano meno di tre mesi al 33° Rally Internazionale dei Laghi, l’appuntamento motoristico più atteso e partecipato del Varesotto che – in questo periodo – inizia a prendere forma e a definire le proprie caratteristiche. (foto in alto: il podio 2024)

Le date innanzitutto: il “Laghi” si disputerà a inizio marzo, sabato 1 e domenica 2, confermandosi prova di apertura della Coppa Rally di Zona 3, quella che riguarda la Lombardia e che promuove i vincitori alle finali nazionali in programma a Messina.

E poi i luoghi: il percorso non è ancora stato rivelato né definito nei minimi particolari ma gli organizzatori, guidati al solito da Andrea Sabella, hanno stabilito la località di partenza che sarà Maccagno con Pino e Veddasca. Il rally si sposta quindi ancora più dentro l’Alto Varesotto e questo potrebbe portare anche a qualche variazione per quanto riguarda le prove speciali mentre l’arrivo sarà nuovamente fissato a Varese.

«Stiamo definendo i dettagli in questi giorni perché siamo una delle prime gare dell’anno e, anche in tema di nuovi regolamenti, dobbiamo muoverci in anticipo rispetto agli altri organizzatori – spiega Sabella – Di certo torniamo a toccare le sponde del Lago Maggiore come avveniva nei primi anni di questa avventura, con la partenza fissata a Maccagno». Ivan Vargiu, sindaco della località lacuale, aggiunge: «Per le nostre valli la partenza del rally è un evento storico e lo sosterremo con una partenza suggestiva e alcuni eventi collaterali. A vantaggio del pubblico, dei commercianti e nel modo meno invasivo possibile per i cittadini».

La Coppa di Zona 3 che scatta con il Laghi comprende una serie di altre gare sul territorio regionale: Prealpi Orobiche (BG), Coppa Camuna (BS), Coppa Valtellina (SO), Como (CO), 1000 Miglia (BS), Valli Oltrepò (PV) e Valle d’Intelvi (CO).