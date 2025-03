Alessandro Barbaglia porta a Maccagno la storia dimenticata di Hedy Lamarr: la diva che inventò il wifi

Il Festival Letterario Intrecci – Un libro nel cuore, giunto alla sua sesta edizione e patrocinato dai Comuni di Germignaga, Luino e Maccagno con Pino e Veddasca, ospita un evento da non perdere: sabato 29 marzo 2025, alle ore 17.00, presso il Punto d’Incontro di Maccagno con Pino e Veddasca, Alessandro Barbaglia presenterà il suo ultimo romanzo L’invenzione di Eva, edito da Mondadori. L’ingresso è gratuito.

L’opera è un omaggio narrativo alla figura di Hedy Lamarr, attrice austriaca naturalizzata statunitense, che fu un’icona del cinema degli anni Trenta e Quaranta e, al tempo stesso, una mente brillante la cui genialità è stata a lungo trascurata. Celebre per la sua straordinaria bellezza – divenne famosa a soli 17 anni per la sua apparizione nuda nel film Estasi (1932), scatenando scalpore e fascino – Lamarr fu anche un’inventrice di talento.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, sviluppò con il compositore George Antheil un sistema di comunicazione a spettro espanso, ideato per guidare i siluri alleati evitando le interferenze nemiche. Questa invenzione, inizialmente ignorata, è oggi considerata una delle basi teoriche su cui si fondano le moderne tecnologie wireless, come il WiFi, il Bluetooth e il GPS. Lamarr, però, non fu mai adeguatamente riconosciuta in vita per il suo contributo scientifico.

Nel romanzo di Barbaglia, la vicenda di Hedy Lamarr viene raccontata con uno stile poetico e profondo, intrecciando il tempo della sua vita reale con una storia parallela in cui la sorella dell’io narrante somiglia alla diva, creando così un legame tra presente e passato, realtà e immaginazione. Il risultato è una narrazione intensa che restituisce dignità e valore a una figura femminile troppo a lungo dimenticata.

Per informazioni sull’evento, è possibile contattare la Mondadori Bookstore di Luino al numero 0332 530317 o recarsi direttamente in via XV Agosto, 13.