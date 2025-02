Presentazione e iscrizioni: una settimana al Rally dei Laghi

La prima sfida della Coppa Rally di Zona3, il Rally Internazionale dei Laghi, è ormai alle porte. Sabato 22 febbraio alle ore 18 a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, ci sarà la conferenza di presentazione, primo vero evento in vista delle gare che si snoderanno sulle strade del Varesotto sabato 1 e domenica 2 marzo.

Mentre le iscrizioni arrivano copiose e si fanno largo i nomi dei principali interpreti della disciplina sia a livello locale che nazionale (da Crugnola a Miele, da Dipalma a Spataro e Pederzani), molti equipaggi di ogni categoria hanno inviato la propria richiesta di partecipazione visti i numerosi ambiti per i quali il Laghi assegnerà premi e punti.

La corsa varesina aprirà i battenti per il Trofeo Michelin Italia ed il Pirelli Accademia, due ambiti nei quali, come lampante, verranno valorizzati i concorrenti che utilizzeranno pneumatici della casa francese e di quella milanese. Spazio poi al sempre frizzante R Italian Trophy che non ha vincoli di marche di prodotto ma premia in base ai raggruppamenti di vetture classificate. Il Lombardia Rally Cup-Trofeo delle Province Lombarde si ripropone per il secondo anno distribuendo ben trentamila euro di montepremi in otto gare, prima delle quali è proprio il Laghi. La corsa varesina ricorderà anche la figura di Luca Montesano attraverso un trofeo legato alla miglior performance della classe N2 all’interno della graduatoria generale. Il Trofeo Piloti per Bene sarà un altro contesto- a scopo benefico- per il quale molti vorranno mettersi in luce.