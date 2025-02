È Sofia Botton Miss Rally dei Laghi 2025

Villa Bregana a Carnago ha ospitato la finalissima della decima edizione di Miss Rally dei Laghi 2025, evento organizzato dallo storico patron Eugenio Barbaresco, noto fotografo. La serata si è conclusa con il trionfo di Sofia Botton, di Magnago, che ha conquistato il titolo e la prestigiosa fascia di Miss Rally dei Laghi 2025.

La giuria, presieduta da Patrizia Colombo e Vito Buonfine, ha valutato le concorrenti durante tre differenti uscite: la prima in abito casual scelto dalle partecipanti, la seconda con la tuta ufficiale del concorso e la terza con un elegante abbigliamento da sera. Tra gli applausi del pubblico, la competizione ha visto sfilare 14 finaliste: Sofia Confalonieri, Alessandra Bellorini, Alessia Cano, Martina Marzetta, Beatrice Scantanburlo, Federica Todisco, Mina Torkzadeh, Simin Khoram, Martina Di Pietro, Sofia Botton, Noemi Zanetti, Anya Bruno, Gaia Magugliani e Cristescu Sorina.

Il Podio e le Fasce Premiate

1° posto: Sofia Botton – vincitrice di Miss Rally dei Laghi 2025

2° posto: Alessia Cano – fascia Patrizia Colombo Gioielleria

3° posto: Noemi Zanetti – fascia D-Max Racing

4° posto: Sofia Confalonieri – fascia L.C Office

5° posto: Elena Cristescu – fascia E-Campus

6° posto: Alessandra Bellorini – fascia Calì Sport

7° posto: Martina Marzetta – fascia Autorex

Oltre alla competizione, la serata è stata arricchita dalle esibizioni musicali della cantante Rayssa Lissandrello e dalle performance comiche di Roberto De Marchi e Max Pieriboni, noto volto di Zelig e Colorado Café. L’intrattenimento musicale è stato impreziosito dall’esibizione del sassofonista Tarcisio Olgiati.

L’edizione 2025 di Miss Rally dei Laghi ha rappresentato un traguardo significativo per il concorso, giunto alla sua decima edizione. Per celebrare l’evento, alla vincitrice è stata consegnata una Corona speciale, realizzata esclusivamente per l’occasione.

Sofia Botton, oltre a essere stata incoronata Miss Rally dei Laghi 2025, sarà la madrina della 33ª edizione del Rally dei Laghi, in programma il 1° e 2 marzo 2025, organizzato da A.S.D. Rally dei Laghi.