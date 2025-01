Rally dei Laghi, fatto il percorso. Si torna in Forcora e c’è la nuova Grantola-Cugliate

Dopo diversi anni di percorsi simili – anche se gli organizzatori di volta in volta hanno sempre proposto qualche piccola alternativa – il Rally dei Laghi 2025 è in parte rivoluzionato nel suo tracciato. Due le novità più significative: ci sarà la rinuncia al Cuvignone, la prova speciale più caratteristica da qualunque parte la sia affronti ma questa assenza sarà ripagata dall’inserimento di un tratto cronometrato in Forcora.

Una scelta strategica, legata soprattutto al fatto che il “Laghi 2025” prenderà il via da Maccagno: da quel punto alla salita verso la Forcora il passo è breve e il team guidato da Andrea Sabella non ci ha pensato due volte vista la possibilità di rimettere in calendario una prova storica delle gare varesotte (non si affronta però dal 1997) che misurerà circa 7 chilometri.

Accanto a questa novità, gli altri tratti su cui si deciderà la classifica del “Laghi” saranno quello, classico, della Valganna e un’altra prova decisamente rinnovata: la Grantola-Sette Termini-Cugliate della lunghezza di circa 15 chilometri. In questo caso gli equipaggi scatteranno dal fondovalle di Grantola per salire a Bosco Valtravaglia e da lì alla sommità del Sette Termini per poi andare “in picchiata” fino a Cugliate.

Il 33° Rally Internazionale dei Laghi è valido come prova di apertura per la Coppa di Zona 3, un rango che non permette agli organizzatori di superare un determinato chilometraggio: per questa ragione il Cuvignone resterà “a riposo” per questa edizione, ma i rumors parlano di un rientro nel 2026 quando la gara più amata del Varesotto potrebbe candidarsi a ospitare la finale di Coppa. Vedremo se la storia del “Laghi” evolverà in questo senso, magari con un impegno più forte da parte di Aci Varese.

La gara intanto incassa i pareri positivi di alcuni amministratori del territorio. Detto di Maccagno con Pino e Veddasca che ha scelto di ospitare la partenza (l’arrivo invece è confermato in piazza Montegrappa a Varese), anche da Montegrino Valtravaglia e Grantola arrivano assist importanti. «Il rally è per noi un appuntamento con la tradizione e per questo abbiamo confermato la più ampia collaborazione» spiega Fabio De Ambrosi, primo cittadino di Montegrino. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo collega di Grantola, Renzo Stocco: «Siamo certi di fare una cosa gradita ai tanti appassionati ed ex rallyisti che vivono qui e grazie alla collaborazione con Pro Loco, Alpini, ProCiv e Club Biroce assicuriamo la massima sicurezza alla competizione».

RALLY DEI LAGHI 2025 – Il programma

30 gennaio – 21 febbraio

Periodo valido per le iscrizioni

Venerdì 28 febbraio

Ricognizioni; verifiche sportive e verifiche tecniche (Unahotel Varese)

Sabato 1 marzo

Verifiche sportive e verifiche tecniche (Unahotel Varese)

Shakedown su due turni (Montegrino Valtravaglia)

Partenza (15,31 a Maccagno)

PS 1 (Forcora) – PS2 (Sette Termini)

Arrivo prima sezione (Colacem/Caravate)

Domenica 2 marzo

Assistenza e ri-partenza (Colacem/Caravate)

PS3 (Grantola-Sette Termini-Cugliate) – PS4 (Valganna)

Assistenza (Colacem/Caravate)

PS5 (Grantola-Sette Termini-Cugliate) – PS6 (Valganna)

Arrivo e premiazione (Varese – piazza Montegrappa)