La Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si estende alla cabina primaria di Cunardo

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono un importante strumento di pianificazione energetica locale che consente ai cittadini di vivere la transizione energetica, spesso in sinergia con le amministrazioni comunali, al fine di raggiungere obiettivi comuni quali l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, la riduzione delle spese energetiche, la diminuzione delle emissioni climalteranti, il sostegno all’economia locale e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

Proprio su questi presupposti è stata costituita nel giugno 2024 la CER del Luinese, composta dal Comune di Luino e dall’ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia), grazie anche al lavoro svolto dal Tavolo per il Clima di Luino e dai suoi Laboratori.

Il ruolo dei Comuni è fondamentale per la creazione di una CER in quanto l’ente comunale viene percepito dai cittadini come garante delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della CER, evitando così il sopravvento di progetti speculativi dannosi per la comunità e per l’ambiente. La CER del Luinese è partita con una configurazione basata sull’area geografica sottesa alla cabina primaria di Creva di Luino (AC001E01530); si ricorda che la cabina primaria è quell’impianto che ha la funzione di trasformare l’energia elettrica in ingresso ad alta tensione (circa 150 kV) in energia a media tensione (15-20 kV).

In questi ultimi mesi si stanno organizzando numerosi incontri con i cittadini nei vari comuni del luinese per spiegare che cosa sono le CER, quali benefici apportano al territorio con particolare attenzione al contributo a fondo perduto del 40% del PNRR per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Infatti il problema principale che hanno attualmente le CER è la carenza di nuovi impianti a causa del fatto che possono far parte della CER solo gli impianti che sono stati messi in esercizio dopo la data di costituzione della CER. Si stanno quindi sensibilizzando i cittadini e le amministrazioni comunali ad installare nuovi impianti grazie appunto ai contributi del PNRR. Il ruolo sempre più importante delle CER ha spinto molti Comuni dei territori limitrofi a chiedere l’adesione alla CER del Luinese. In particolare alcuni comuni che fanno parte dell’area sottesa alla cabina primaria di Cunardo (AC001E01528), come il Comune di Grantola nella persona del consigliere Fabio Passera ed il Comune di Cuveglio nella persona del consigliere Silvano Premoselli, hanno da tempo chiesto di estendere l’area coperta dalla CER del Luinese anche alla cabina primaria di Cunardo. Verificato che le CER possono gestire utenze appartenenti a più cabine primarie, si è deciso di allargare l’area della CER del Luinese anche alla cabina primaria di Cunardo che comprende i seguenti comuni: Arcisate, Barasso, Bedero Valcuvia, Brinzio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Comerio, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Luvinate, Marchirolo, Mesenzana, Marzio, Masciago Primo, Porto Ceresio, Rancio Valcuvia e Valganna.

A breve verranno organizzati degli incontri con questi Comuni per approfondire il tema delle CER ma già da ora è possibile aderire alla CER del Luinese e accedere al contributo a fondo perduto del PNRR. Questa estensione consentirà alla CER del Luinese di crescere e di sperimentare modelli di gestione capaci di collegare più cabine primarie e quindi più configurazioni di autoconsumo diffuso. Il tutto per incentivare il passaggio alle energie rinnovabili e contribuire a creare un tessuto sociale più coeso e orientato alla sostenibilità. Per chi è interessato al contributo del 40% a fondo perduto, la CER del Luinese mette a disposizione un servizio per inoltrare la domanda di contributo al G.S.E.; per accedere a questo servizio occorre inviare una mail all’indirizzo segretavclima.luino.va@gmail.com indicando il vostro nome, cognome e indirizzo. Sarete successivamente contattati per approfondimenti sulla domanda.

Chi desidera iscriversi alla CER del Luinese trova le istruzioni per l’iscrizione nella homepage del sito www.terredilago.it. Per ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si può scrivere una mail alla Segreteria del Tavolo per il Clima di Luino all’indirizzo: segretavclima.luino.va@gmail.com.