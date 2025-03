“Penso… quindi tifo!”: a Cunardo un laboratorio per promuovere il fair play e la comunicazione positiva nello sport

Lunedì 31 marzo 2025, alle ore 20, presso la Sala Consiliare Ex Lavatoio di via Leopardi a Cunardo (VA), si terrà l’incontro “Penso… quindi tifo!”, un laboratorio interattivo dedicato al tifo, al fair play e alla comunicazione positiva nel mondo dello sport giovanile.

L’iniziativa, promossa da ASD Union Tre Valli in collaborazione con il progetto Scuola Genitori Sportivi, intende coinvolgere attivamente genitori, ragazzi e società sportive nella costruzione di un nuovo modello di tifo, più consapevole, rispettoso e costruttivo.

Protagonista dell’incontro sarà Alessandro Crisafulli, giornalista e manager sportivo, che guiderà i partecipanti in un percorso dinamico e riflessivo attraverso strumenti innovativi e coinvolgenti, tra cui:

L’audioanalisi in tribuna, per riflettere sui comportamenti tipici dei tifosi;

Le nuove “Cards del Genitore Tifoso”, utili per promuovere atteggiamenti positivi a bordo campo;

Le “Frasi Magiche” contro le “Frasi Tossiche”, per migliorare la comunicazione con i giovani atleti;

Le Vignette del Fair Play, pensate per stimolare il confronto e l’autocritica con leggerezza e ironia.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di educazione allo sport e alla cittadinanza attiva, celebrando anche i 30 anni del progetto Fair Play dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE), che supporta l’iniziativa.

Un’occasione preziosa per allenare non solo il corpo, ma anche la cultura sportiva e il senso civico, partendo dalle tribune e dai campi di gioco delle nostre comunità.

Ingresso gratuito. Sono a disposizione 20 parcheggi difronte alla sala, poi si potrà parcheggiare anche in via Rimembranze, Parco Mencarelli, Parco Alpini e al parcheggio sotto piazza 4 Novembre.