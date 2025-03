Varese solidale con Emergency: gli eventi di marzo e aprile tra cene, mostre e impegno umanitario

Sono numerose le iniziative organizzate dai volontari del gruppo Emergency di Varese nei mesi di marzo e aprile: tra cene solidali, mostre fotografiche e la distribuzione delle Colombe di Pace in vista della Pasqua.

100 Cene: il gusto della solidarietà

Torna per l’undicesima edizione “100 Cene”, l’iniziativa promossa da Emergency su tutto il territorio nazionale per unire la passione per la buona cucina alla solidarietà. Attraverso cene, pranzi, colazioni e aperitivi organizzati da ristoratori, chef e volontari, l’evento ha l’obiettivo di sostenere il diritto alla cura.

Il gruppo EMERGENCY di Varese ha organizzato due eventi conviviali: a Luino, presso il Circolo di Creva, sabato 22 marzo alle 19, e a Cunardo, presso il ristorante La Vecchia Cunardo, venerdì 28 marzo alle 19:30.

Parte del ricavato di entrambe le cene sarà destinato agli ospedali di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan, dove vengono offerti gratuitamente oltre 130mila pasti al mese ai pazienti e ai loro familiari. Una corretta alimentazione, infatti, rappresenta una parte essenziale del percorso di guarigione.

Life Support: la missione in mare

Un’altra importante iniziativa riguarda la nave Life Support, il progetto di ricerca e soccorso in mare voluto da Gino Strada per salvare vite lungo le rotte migratorie. Attiva dal dicembre 2022, la nave di Emergency opera nel Mediterraneo per prestare aiuto a uomini, donne e bambini in fuga da guerre e povertà.

Per raccontare questa missione, il Gruppo Emergency di Varese ha organizzato due mostre fotografiche con immagini realizzate dai fotografi a bordo della nave, offrendo un racconto visivo del soccorso e dell’accoglienza in mare.

La mostra sarà visitabile a Malnate, nella Sala Consiliare in via de Mohr 1, dal 17 al 20 marzo, in collaborazione con il Comune di Malnate, e a Cunardo, nella Sala Consiliare in via Leonardo da Vinci 4, dal 28 marzo al 6 aprile, in collaborazione con il Comune di Cunardo, la Comunità Montana del Piambello e il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano. Durante l’esposizione sarà possibile vivere un’esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale, per avvicinarsi ancora di più al lavoro della Life Support.

Colombe di Pace per una Pasqua solidale

Anche quest’anno, Emergency propone le Colombe di Pace per sostenere i suoi progetti umanitari. L’appuntamento con i banchetti di vendita è fissato per sabato 12 e domenica 13 aprile in centro città a Varese, e per domenica 13 aprile sul lungolago di Luino. Tutte le piazze coinvolte nell’iniziativa sono consultabili sul sito emergency.it.

Campagna R1PUD1A: l’Italia ripudia la guerra

Dallo scorso novembre, Emergency ha lanciato la campagna R1PUD1A, coinvolgendo Comuni, scuole e cittadini per riaffermare l’importanza dell’Articolo 11 della Costituzione Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

“In un mondo segnato da oltre 50 conflitti e con spese militari in continua crescita, ripudiare la guerra non è solo un principio costituzionale, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire” – afferma Emergency. “La soluzione non è semplice, ma insieme possiamo trovare azioni concrete che facciano la differenza. Perché tutta l’Italia, se glielo chiedi, ripudia”.

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi, segui la pagina Facebook del Gruppo EMERGENCY di Varese facebook.com/gruppoemergency.varese o scrivi a varese@volontari.emergency.it.