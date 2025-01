Vetro rotto e casa svaligiata: “Abito a Grantola e in un’ora mi hanno portato via tutto”

È il racconto della disperazione, di quello he avviene quando il luogo che si crede essere il più intimo e sicuro viene profanato. La lettrice che si è rivolta a Varesenews non vuole comparire ma si abbandona ad uno sfogo profondo: «Ho vissuto in prima persona un fatto che mi ha sconvolta. Dei ladri mi hanno distrutto casa e portato via ciò che volevano. Nello stesso pomeriggio e nella stessa via hanno fatto lo stesso in un’altra casa». La lettrice al momento della segnalazione era sotto shock e dopo qualche giorno ha contattato di nuovo la redazione per meglio specificare quanto era avvenuto.

L’ACCADUTO

I fatti risalgono alla scorsa settimana.

«Ero uscita alle 18.30 da casa per fare una commissione. Al mio rientro, alle 19.30 mi sono accorta che i vetri della camera da letto al pian terreno nell’appartamento dove vivo in affitto erano rotti». Entrata in casa, il delirio.

«Tutte le stanze della mia abitazione erano state messe a soqquadro, cassetti aperti tutto in disordine: mi sono stati rubati contanti e diversi gioielli che avevo in casa».

L’ALLARME IN VALLE

La donna ha fatto denuncia il giorno seguente ai carabinieri. Un fatto che non è un caso isolato e sul quale nei giorni scorsi il sindaco di Brenta, paese a una decina di minuti d’auto da Grantola, in Valcuvia, aveva lanciato un monito per il continuo susseguirsi di furti in abitazione.

La lettrice affida nelle sue parole lo sconforto di aver subito un furto così profondo e che l’ha così pesantemente segnata, per fatti avvenuti nel solo arco di un’ora: «È bastata un’ora e mi è stata svaligiata la casa: mi hanno portato via tutto».

COSA FARE “MAI ENTRATE IN CASA DOPO UN FURTO”

Sul tema dei furti in abitazione l’Arma dei carabinieri ha predisposto una sorta di vademecum approfondito per fornire ai cittadini informazioni dettagliate su come prevenire e su cosa fare in caso di furto. In particolare, cosa fare se vi accorgete che qualcuno si è intromesso in casa. «Nel caso in cui vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il N.U.E. 112. Comunque, se appena entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le prove, e telefonate subito al Pronto Intervento».

(immagine di repertorio)