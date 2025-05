Brenta saluta dopo 30 anni lo storico scuolabus

Dopo trent’anni di onorato servizio, il vecchio scuolabus del Comune di Brenta si congeda definitivamente dalle strade del paese. Per generazioni, quel pulmino ha accompagnato alunni delle scuole elementari e superiori nei loro percorsi quotidiani di andata e ritorno dagli istituti scolastici, rappresentando un punto di riferimento affidabile per tante famiglie.

L’amministrazione comunale ha scelto di sostituirlo con un nuovo mezzo, tecnologicamente aggiornato e conforme alle più recenti normative di sicurezza, che risponde alle esigenze di una popolazione scolastica in continua evoluzione. Il nuovo scuolabus dispone di 28 posti contro i 20 del precedente, offrendo così maggiore capienza e comfort, soprattutto in occasione delle uscite didattiche, spesso richieste dagli insegnanti.

L’acquisto del nuovo veicolo si inserisce in un più ampio piano di investimenti a favore dell’infanzia e dell’istruzione, che per l’anno in corso prevede interventi significativi. Tra questi, la realizzazione di una nuova mensa scolastica e l’adeguamento dell’edificio scolastico alle normative antisismiche e di sicurezza, con l’obiettivo di offrire ambienti sempre più accoglienti, funzionali e sicuri.

Un passaggio di testimone che avviene nel segno della continuità e dell’attenzione verso i più piccoli: un saluto nostalgico al vecchio scuolabus, protagonista silenzioso della vita scolastica locale, e un augurio di buon lavoro al nuovo mezzo, simbolo di una comunità che guarda avanti con responsabilità e visione.