A Strasburgo per studiare l’Europa: il viaggio dei ragazzi dei “Ccdr“ della provincia di Varese

Un viaggio di formazione, confronto e cittadinanza attiva. È quello che stanno vivendo in questi giorni i ragazzi dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze della provincia di Varese, partiti lunedì 9 marzo alla volta di Strasburgo per visitare il Parlamento europeo.

La partenza è avvenuta alle 8 dal parcheggio dell’Iper, dopo il ritrovo fissato alle 7.30. Il viaggio verso la sede delle istituzioni europee è stato scandito da due soste, alle 10 e alle 13, prima dell’arrivo a Strasburgo nel pomeriggio, intorno alle 15.30.

Dopo il check-in per l’accesso all’edificio, tra le 16.15 e le 16.30, la delegazione ha partecipato a una presentazione dedicata al funzionamento dell’Unione Europea nel “piccolo emiciclo”. L’incontro si è svolto con alcuni membri dello staff dell’europarlamentare Caterina Chinnici, che hanno illustrato ai ragazzi il lavoro delle istituzioni europee.

Durante il momento di confronto i partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di presentare il progetto dei CCdR e di intervenire con riflessioni e domande. Tra gli interventi più significativi quello del giovane sindaco del consiglio dei ragazzi di Vedano Olona, Nicolò Luca Ciraulo, che ha condiviso le osservazioni emerse nel proprio istituto su temi legati alle sfide socio-economiche della società contemporanea.

Particolarmente coinvolgente è stata poi la visita all’aula parlamentare, dove il gruppo ha potuto assistere a una seduta plenaria, osservando da vicino il dibattito su questioni che riguardano direttamente i cittadini europei. Un’esperienza che ha rafforzato nei ragazzi il desiderio di essere non solo ascoltatori, ma protagonisti attivi della vita democratica.

La giornata si è conclusa con la visione di un video dedicato alla tutela della democrazia, dei diritti e dell’ambiente, seguita da una foto di gruppo che ha immortalato uno dei momenti più emozionanti del viaggio.

Alla visita partecipano delegazioni provenienti da numerosi comuni del territorio: Luino, Taino, Angera, Cocquio Trevisago, Brenta, Vedano Olona, Venegono Superiore e Inferiore, Casciago, Comerio, Varese, Busto Arsizio, Albizzate, Viggiù, Fagnano Olona, Porto Ceresio, Tradate, Caronno pertusella Somma Lombardo. Solbiate Olona, Gorla, Saltrio.

La rete provinciale dei consigli comunali dei ragazzi fa capo alla scuola di Cavaria con Premezzo.

Il viaggio, che si concluderà mercoledì 11 marzo, rappresenta un’importante occasione educativa per avvicinare i più giovani alle istituzioni europee e ai valori della partecipazione civica: «Tre giorni per crescere insieme», hanno commentato i giovani ragazzi.

Il viaggio a Strasburgo arriva dopo l’altra importante iniziativa in capo ai Ccrr avvenuta nel 2025 ossia il viaggio istituzionale a Roma alla scoperta del Quirinale, Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Città del Vaticano.

Hanno collaborato alla stesura dell’articolo i ragazzi di Civicamente.