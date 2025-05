Il cardinale Oscar Cantoni è in Conclave, attesa per i fedeli delle valli varesine

Tutti i fedeli, nelle valli del Varesotto, attenderanno di osservare il colore della “fumata“ che uscirà dal comignolo della Cappella Sistina con la chiusura dei cardinali in Conclave: se sarà bianca, avremo il nuovo papa.

Ma ci sono fedeli che aspettano con particolare trepidazione questo momento vista la vicinanza dei residenti in alcune valli del Varesotto alla diocesi di Como che ha una sua enclave anche in terre che vanno ad Ovest del capoluogo lariano.

La diocesi di Como, molto estesa, è una tra le dieci diocesi italiane più grandi in termini di superficie (4.244 Kmq); comprende parte della provincia di Como (tranne la Brianza, l’antica pieve di Appiano Gentile, e quella di Porlezza, appartenenti invece all’arcidiocesi di Milano); fanno parte della diocesi anche alcuni comuni della provincia di Lecco, l’intera provincia di Sondrio e due valli (Valcuvia e Val Marchirolo) appartenenti alla provincia di Varese.

Molti varesini conoscono di persona il cardinale Cantoni che ha fatto diverse visite pastorali in provincia. (come quella a Canonica, vedi foto)

LE ZONE DELLA DIOCESI DI COMO IN PROVINCIA DI VARESE

Zona diocesana:

Valli Varesine composta da due vicariati

Marchirolo composto da seguenti parrocchie

Parrocchie:

Arbizzo, Cadegliano, Viconago, Ardena, Cremenaga, Lavena, Ponte Tresa, Cugliate, Fabiasco, Marchirolo, Marzio, Cunardo.

Canonica-Cittiglio composto da seguenti Parrocchie

Parrocchie:

Arcumeggia, Casale, Zuigno, Canonica, Cavona, Cuvio, Duno,

Azzio, Comacchio, Orino, Brinzio, Castello Cabiaglio, Caravate, Gemonio, Cassano Valcuvia, Ferrera, Rancio Valcuvia, Bedero Valcuvia, Masciago Primo, Cittiglio, Brenta,

LA LETTERA AI FEDELI

Nei giorni scorsi, in vista dell’inizio del Conclave, il cardinale Cantoni ha scritto una lettera a tutti i «membri del popolo di Dio che è in Como». Guardando a quanto sta accadendo, il Vescovo parla di «un’esperienza unica e irrepetibile, anche se piuttosto complessa». Prima di entrare in Santa Marta e in Cappella Sistina dal Vescovo Oscar giunge un nuovo ringraziamento per «le preghiere e i messaggi ricevuti. Continuiamo a invocare lo Spirito Santo: illumini gli occhi della nostra mente. Attraverso il nuovo pontefice, la Chiesa, guidata dal suo pastore, annunci il Vangelo, testimoni la misericordia e la speranza, promuova la pace e la giustizia, con uno stile di povertà, sobrietà e tenerezza. Saluto con affetto ciascuno di voi, benedico le nostre famiglie, le nostre Comunità parrocchiali e tutti i nostri amati pastori. Ora lasciamoci guidare e plasmare dall’opera dello Spirito Santo».

IL CARDINALE

Nato a Lenno, trasferitosi con la famiglia all’età di otto anni a Tremezzo (CO), entra nel Seminario di Como nel 1970, dopo gli studi classici compiuti al Collegio Gallio di Como, retto dai Padri Somaschi. Viene ordinato sacerdote il 28 giugno 1975 dal vescovo mons. Teresio Ferraroni. Subito dopo l’ordinazione sacerdotale, gli viene affidato il delicato incarico di curare la pastorale vocazionale diocesana, per la quale ha organizzato, lungo gli anni, vari momenti formativi e iniziative di preghiera, rivolte specialmente ai giovani. Ha contribuito alla nascita e allo sviluppo nella Diocesi di Como dell’ “Ordo Virginum” (associazione di vergini consacrate). Nel 1986 è stato nominato Padre Spirituale del Seminario di Como, incarico mantenuto fino al 2003, anno in cui è stato nominato Vicario Episcopale per il Clero. Nel corso degli anni ha predicato numerosi ritiri spirituali a sacerdoti, persone consacrate e laici in varie diocesi italiane.

Nominato Vescovo di Crema il 25 gennaio 2005, ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella Cattedrale di Como per le mani del Vescovo Alessandro Maggiolini il 5 marzo ed ha preso possesso della Diocesi di Crema il 19 marzo 2005. Il 4 ottobre 2016 viene nominato Vescovo di Como ed inizia il suo ministero il 27 novembre 2016.

Il 29 maggio 2022 papa Francesco ne annuncia la creazione a cardinale, che avviene nel Concistoro Ordinario Pubblico del 27 agosto 2022, diventando titolare, da cardinale presbitero, di Santa Maria Immacolata Regina Pacis in Monteverde – Roma. Da cardinale è membro del Dicastero dei Vescovi (nomina del 13 luglio 2022)

Attuali altri incarichi

Membro della Conferenza Episcopale Lombarda

Membro del Dicastero dei Vescovi