Ad Arcumeggia i “Bianchi e neri e non solo…” del maestro Giovine

Dal 9 al 22 agosto, la palazzina ex scuole di Arcumeggia, nei pressi dei giardini pubblici, ospita la mostra personale del maestro d’arte Luigi Giovine. Intitolata “I bianchi e neri e non solo…”, l’esposizione raccoglie una selezione di opere dell’artista che spaziano dal disegno in bianco e nero alla pittura a colori, attraversando scorci architettonici, ritratti e visioni quotidiane.

L’inaugurazione è in programma sabato 9 agosto alle ore 11.00, con ingresso libero e la presenza dell’artista.

Luigi Giovine è da anni figura di riferimento nel panorama artistico locale, noto per la sua capacità di trasformare scene di vita in immagini dense di espressività. Il suo tratto deciso e la scelta di soggetti riconoscibili nel contesto lombardo restituiscono una narrazione visiva che dialoga con il territorio.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 9 al 22 agosto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00



L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Arcumeggia con il patrocinio del Comune di Casalzuigno.