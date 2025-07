Arcumeggia, il duo “Viarmonica” porta swing e tango nel borgo dipinto

Un pomeriggio di musica e contaminazioni sonore nel cuore del borgo dipinto. Sabato 2 agosto 2025, alle ore 17:30, il giardino della Via Crucis ad Arcumeggia, accanto alla chiesa, diventa il palcoscenico del concerto del Duo Viarmonica formato da Gabriele Zolli e Alessandro Grosso.

Il duo propone un repertorio che attraversa confini e generi: dallo swing al jazz manouche, dal tango alle influenze irlandesi e arabeggianti, fino alla world music. Un intreccio di suoni e culture che invita a un ascolto emozionante e senza barriere stilistiche.

La formazione è composta da Gabriele Zolli, al violino e mandolino, e Alessandro Grosso, alla fisarmonica. Insieme hanno costruito un linguaggio musicale originale, capace di fondere tradizioni e atmosfere provenienti da diversi angoli del mondo. Le loro composizioni e arrangiamenti propongono un’esperienza dal forte impatto emotivo, ideale per il contesto intimo e artistico di Arcumeggia.

La location scelta – il giardino della Via Crucis – è uno degli spazi più suggestivi del borgo, noto per i suoi affreschi e per l’ambiente naturale circostante. Il concerto, organizzato dalla Pro Loco di Arcumeggia, rappresenta un’occasione per unire musica e scoperta del territorio, offrendo un pomeriggio di cultura e bellezza.

L’ingresso è libero. Per ulteriori dettagli è possibile contattare la Pro Loco di Arcumeggia tramite i propri canali social.