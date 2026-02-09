Il borgo dipinto di Arcumeggia in TV su Italia Uno

Arcumeggia torna sotto i riflettori della televisione nazionale. Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 19, il borgo dipinto della Valcuvia sarà protagonista di un servizio all’interno di Studio Aperto Magazine, il programma di approfondimento in onda su Italia Uno.

La trasmissione, che racconta l’Italia attraverso territori, storie e luoghi di particolare valore culturale e paesaggistico, dedicherà spazio ad Arcumeggia, noto per il suo patrimonio artistico diffuso, il contesto naturale e l’identità di piccolo centro capace di attrarre visitatori da tutta la regione e non solo.

Il servizio offrirà uno sguardo sul paese, inserito nel verde delle Prealpi varesine, mettendo in evidenza il dialogo tra arte, paesaggio e comunità, elementi che rendono Arcumeggia un esempio significativo di valorizzazione del territorio.