Il Vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni diventerà cardinale

Il vescovo della diocesi di Como, monsignor Oscar Cantoni, sarà nominato cardinale da papa Francesco nel Concistoro del prossimo 27 agosto. L’annuncio del prossimo concistoro, e della nomina di 21 nuovi cardinali tra cui Cantoni è stato dato proprio dal pontefice a mezzogiorno al termine, della recita del Regina Caeli.

Monsignor Cantoni è alla guida della diocesi di Como – che comprende anche 32 comuni della provincia di Varese – dal 27 novembre 2016 dopo essere stato, in precedenza, vescovo di Crema per undici anni

MONSIGNOR OSCAR CANTONI: LA SUA BIOGRAFIA

Monsignor Oscar Cantoni è nato a Lenno, in provincia e diocesi di Como, il 1° settembre 1950. Dopo aver frequentato il Liceo Classico al Collegio Gallio di Como dei Padri Somaschi e conseguito la maturità, è entrato nel Seminario di Como per intraprendere i corsi di teologia. Oltre a collaborare con Riviste di spiritualità, nelle quali ha pubblicato articoli su argomenti vocazionali, ha pubblicato diversi libri per i giovani. Il 28 giugno 1975 ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale a Como, sua diocesi di origine.

Cantoni dal 1995 al 1986 è stato Responsabile in Seminario dell’animazione vocazionale; Collaboratore nella parrocchia S. Maria Regina a Como; Cappellano delle Suore presso il Collegio S. Chiara a Muggiò; dal 1986 al 1999 è stato Direttore del Centro Diocesano Vocazioni e Insegnante di Religione nelle scuole secondarie di Como; dal 1990 al 2005 è stato Direttore Spirituale dei Teologi nel Seminario diocesano; Predicatore di Esercizi Spirituali ai Sacerdoti e Fondatore in diocesi dell’Ordo Virginum.

L’11 luglio 2000 è stato nominato Prelato d’Onore di Sua Santità. Dal 2003 al 2005 è stato Vicario Episcopale per il Clero di Como.Il 25 gennaio 2005 è stato eletto alla sede vescovile di Crema e il 5 marzo dello stesso anno ha ricevuto la consacrazione episcopale. Il 4 ottobre 2016 il Papa Francesco lo ha nominato Vescovo della diocesi di Como.

CHI SONO I 21 NUOVI CARDINALI

Tra i nuovi cardinali ci sono tre capi Dicastero della Curia romana. Sono l’inglese Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il Culto Divino; il coreano Lazzaro You Heung-sik, prefetto della Congregazione del Clero; lo spagnolo Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Governatorato.

Insieme a loro Francesco ha elevato alla porpora: Jean-Marc Avelin, arcivescovo di Marsiglia; Peter Ebere Okpaleke, vescovo di Ekwulobia, in Nigeria; Leonardo Steiner, arcivescovo di Manhaus, in Brasile; Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcivescovo di Goa e Damao, India; Robert W. McElroy, vescovo di San Diego, Usa; Virgílio do Carmo da Silva; arcivescovo di Timor orientale; Oscar Cantoni, vescovo di Como, Italia; Anthony Poola, arcivescovo di Hyderabad, India; Paulo César Costa, arcivescovo di Brasilia; Richard Kuuia Baawobr, arcivescovo di Wa, Ghana; William Seng Chye Goh; arcivescovo di Singapore; Adalberto Martínez Flores; arcivescovo di Asuncion, Paraguay; Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulan Bator, capitale della Mongolia. È quest’ultimo, con i suoi 48 anni, il più giovane dei nuovi porporati.

Con loro, riceveranno la berretta rossa anche cinque ultraottantenni, che dunque non entreranno in un eventuale Conclave. Sono: Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arcivescovo emerito di Cartagena (Colombia); Lucas Van Looy, vescovo emerito di Gent, Belgio; Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari; padre Gianfranco Ghirlanda SI, professore di Teologia; Rev.do monsignor Fortunato Frezza, canonico di San Pietro.

LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CARDINALIZIO

Il Collegio cardinalizio oggi è composto da 208 porporati, di cui 117 elettori e 91 non elettori. Il 27 agosto salirà a 229 cardinali di cui 132 elettori. Secondo il pontificato di creazione, al 27 agosto il Collegio sarà costituito da 52 cardinali creati da Giovanni Paolo II di cui 11 elettori; 64 creati da Benedetto XVI di cui 38 elettori; 113 creati da Francesco di cui 83 elettori. Da un punto di vista geografico i cardinali dal 27 agosto saranno così distribuiti: 107 cardinali in Europa, di cui 54 elettori; 60 cardinali nelle Americhe, di cui 38 elettori; 30 cardinali in Asia, di cui 20 elettori; 27 cardinali in Africa, di cui 17 elettori; 5 cardinali in Oceania, di cui 3 elettori.