Cade per dieci metri col quad e muore, tragedia in Val di Blenio

Un drammatico incidente stradale si è verificato domenica poco prima delle 19, in Val Malvaglia, località Anzano. Un 45enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione, ha perso la vita in seguito a un’uscita di strada mentre viaggiava a bordo di un quad.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, l’uomo stava percorrendo la strada in direzione di Dandrio quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada sulla sinistra, precipitando in una scarpata per circa dieci metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 45enne a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per determinare con precisione la dinamica e le cause dell’incidente.