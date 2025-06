Ispra celebra i 100 anni del Corpo Musicale: un secolo di note, cultura e comunità

Domenica 29 giugno 2025 resterà una data storica per il Comune di Ispra, che ha celebrato con grande partecipazione il centenario del Corpo Musicale Isprese, istituzione culturale e simbolo identitario della comunità. L’evento, posticipato di un anno in segno di rispetto per la scomparsa di Mariagrazia Brovelli, giovane e amatissima componente della banda, si è trasformato in una giornata di musica, memoria e riconoscenza.

Il programma ha preso il via la mattina in Piazzale Rapazzini con il concerto dell’ensemble provinciale dei clarinetti, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si è svolta una rassegna bandistica che ha visto la partecipazione dei Corpi Musicali di Besnate e Caravate, a suggellare un legame fra realtà musicali unite dalla stessa passione e dallo stesso spirito di servizio alla comunità.

A rendere omaggio al Corpo Musicale Isprese è stato anche il sindaco Rina Di Spirito, che ha ricordato nel suo discorso il valore profondo della banda:

«Il Corpo Musicale Isprese rappresenta un’istituzione per il nostro Comune con un’importante funzione culturale, artistica e sociale. È un punto di riferimento per Ispra, capace di unire generazioni e generare bellezza. L’amministrazione sarà sempre al suo fianco, così come per tutte le realtà associative che rendono vivo e coeso il nostro paese».

Il primo cittadino ha voluto ricordare anche la figura di Mariagrazia Brovelli, nel cui nome si è svolto l’intero evento: «Non posso non ricordare, in questo momento di festa, la figura di Mariagrazia, che ci ha lasciato tragicamente lo scorso anno. Un pensiero di gratitudine va anche a chi nel 1924 ha fondato la nostra banda cittadina, e ai tanti musicisti e direttori che in cento anni hanno saputo mantenere viva la tradizione musicale, innovando con rispetto e fedeltà allo spirito dei fondatori».

Il concerto del centenario ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma un segno concreto della continuità di valori, della dedizione volontaria e della passione per la musica che ancora oggi animano i membri del Corpo Musicale Isprese, protagonisti di un secolo di storia che continua a far risuonare Ispra di armonia.