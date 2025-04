Dalla chiusura delle porte all’annuncio “Habemus Papam”: le tappe del Conclave

Il 7 maggio 2025 avrà inizio il Conclave che eleggerà il nuovo Papa. Questo processo si svolgerà in un clima di segretezza e solennità presso la Cappella Sistina che sarà chiusa ai visitatori e turisti. I cardinali, una volta riuniti, saranno isolati dal mondo esterno per garantire la riservatezza del voto evitando che influenze esterne possano alterare la decisione.

Questo isolamento dà origine al termine “Conclave” che deriva dal latino cum clave, che significa letteralmente “chiuso a chiave” per sottolineare la segretezza del processo elettivo. Il Conclave, presieduto dal segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, uno dei cardinali papabili a succedere a Papa Francesco, sarà composto da 180 cardinali provenienti da tutto il mondo. Di questi 135 avranno diritto di partecipare alla votazione, avendo meno di 80 anni.

Durante le votazioni, ogni cardinale scriverà il nome del candidato che considera più adatto a guidare la Chiesa che deve soddisfare tre requisiti: essere uomo, battezzato e celibe.

Per essere eletto, un candidato deve ottenere due terzi dei voti. Il processo di voto continua finché questa maggioranza non viene raggiunta. Se dopo 35 votazioni nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, si passa a un ballottaggio tra i due maggiormente votati. L’esito di ogni votazione viene comunicato tramite la fumata in piazza San Pietro che viene creata con la accensione delle schede: fumo bianco per annunciare l’elezione del nuovo Papa, nero se non si è ancora raggiunta la maggioranza richiesta. Una volta eletto, il nuovo pontefice sarà proclamato dal cardinale protodiacono con il celebre annuncio “Habemus Papam“. Il nuovo Papa si affaccerà quindi alla folla in Piazza San Pietro per ricevere la benedizione dei fedeli, segnando simbolicamente l’inizio del suo pontificato.