Il Varese stringe i denti e supera 1-0 il Derthona

Torna alla vittoria il Varese, spezzando così un digiuno che durava da metà marzo. Al “Franco Ossola”, nonostante le tantissime assenze, i biancorossi battono 1-0 il Derthona grazie alla rete dopo 4′ di Tentoni – ancora lui – e una prestazione solida e di buon carattere. Gara indirizzata nei primi minuti e gestita con un possesso palla preciso e puntuale che non ha portato a tante occasioni, ma ha permesso di tenere a distanza gli avversari. Derthona che si è fatto vedere a inizio ripresa ma Bugli è stato bravissimo a parare il colpo di testa di Buongiorno e poi l’espulsione di Arcidiacono per doppia ammonizione poco prima della mezz’ora ha aiutato i biancorossi a rendere più comodo il finale di gara, gestendo il ritmo senza rischiare nulla.

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Questi tre punti e la contemporanea sconfitta del Chisola a Gozzano (3-2) riportano momentaneamente il Varese in zona playoff, al quinto posto, mentre il Vado vince e si porta a un passo dalla Serie C sfruttando anche il pareggio 1-1 tra Ligorna a Biellese. Settimana prossima l’appuntamento sarà ancora al “FRanco Ossola” contro la bestia nera Saluzzo, ma per puntare davvero alla post season ci sarà da superare anche la cabala. La prestazione di oggi porta a pensieri confortanti, certo che, guardando alcune recenti prestazioni, c’è da chiedersi quale sia la vera versione del Varese. Una cosa è certa: con questa grinta e attenzione il finale di stagione può essere un po’ più dolce

FISCHIO D’INIZIO

Dura da più di un mese l’astinenza da vittorie del Varese, che punta ai playoff ma nelle ultime 4 giornate ha messo insieme solo 2 punti. La sconfitta di Celle Ligure, oltre ad aver lasciato i biancorossi con un pugno di mosche in mano, ha portato anche alle squalifiche del portiere Taina e del difensore Bertoni, accorciando ulteriormente le possibilità di scelta di mister Ciceri, che deve ancora fare a meno di Barzotti, Cogliati e Sovogui, tutti infortunati, oltre ai già noti Romero e Qeros e Fitto. Scelte quindi praticamente obbligate dal quale ne esce un 4-3-2-1 neel quale rientra almeno capitan Bruzzone al centro della difesa mentre davanti c’è Pliscova al centro dell’attacco supportato da Tentoni e Guerini; panchina giovanissima con tanti innesti direttamente dalla juniores. Il Derthona non può ancora del tutto dirsi salvo e dovrà conquistare ancora qualche punticino per mettersi al riparo da brutte sorprese. I piemontesi guidati da mister Pietro Buttu si presentano al “Franco Ossola” con un 3-4-2-1 che vede Taverna e Gagliardi alle spalle della punta Buongiorno; squalificato il varesino Emanuele Marcaletti. Presente anche Beppe Sannino, per guardare il “suo” Varese ma anche seguire il figlio Simone, vice sulla panchina dei leoni.

PRIMO TEMPO

Parte forte il Varese che prima si fa pericoloso con una punizione potente di Palesi che Cizza controlla in due tempi e con qualche brivido, ma al 4′ passa in vantaggio con Tentoni che raccoglie il cross da destra di Guerini, palleggia e con un colpo di testa beffardo supera il portiere ospite per l’1-0. Sbloccata la partita il Varese può gestire il possesso palla tenendo i ritmi controllati. I biancorossi controllano la sfida e i tentativi timidi degli ospiti e così per rivedere un’azione da gol bisogna aspettare il 31′ quando Guerini ha un guizzo da destra e impegna Cizza alla parata in tuffo per evitare il raddoppio. Poi però un tiro di De Simone al 34′, parato in angolo da Bugli, ha l’effetto di svegliare il Derthona che per qualche minuto mette pressione sulla difesa biancorossa, che però regge anche sui tre corner battuti in rapida sequenza. Nel finale di tempo le squadre di allungano un p0′, il Varese non riesce a concretizzare un paio di ripartenze pericolose mentre sull’ultimo corner del parziale la palla sfila pericolosamente in area biancorossa con Gilli che non raggiunge la sfera di poco. Termina così senza recupero un primo tempo ben giocato dal Varese, avanti meritatamente.

SECONDO TEMPO

Il Derthona rientra in campo con l’esperienza di Benedetti al centro della difesa per De Simone ma nei primi minuti il copione ricaldca quello del primo tempo. Al 9′ però, quasi dal nulla, il Derthona va vicino al pareggio: cross di Gagliardi da sinistra per Buongiorno che incorna di testa ma trova la risposta super di Bugli che gli nega il gol con una bella parata. Gli ospiti provano a spingere con maggior convinzione ma Bruzzone e compagni non abbassano la guardia e nonostante i diversi corner concessi, gli ospiti non hanno altre opportunità degne di nota. Il caldo e la condizione non di diversi elementi si fanno sentire in casa Varese: Tentoni al 25′ getta la spugna e lascia il posto a Marangon, i biancorossi si riorganizzano con un 3-5-1-1 ma al 28′ Arcidiacono commette fallo su Guerini e si guadagna il secondo cartellino giallo – e relativa espulsione – lasciando i suoi in 10. Il Varese respira e inizia a fare girare palla per far correre gli avversari. Per i biancorossi si aprono anche gli spazi per dei contropiede ma prima Agnelli e poi Guerini sbagliano facendo sfumare le occasioni per il raddoppio. La gara sfila senza altre emozioni e dopo 5′ di recupero i biancorossi si mettono in tasca 3 punti e si riaffacciano in zona playoff superando il Chisola.

TABELLINO

VARESE – DERTHONA 1-0 (1-0)

Marcatori: 4′ pt Tentoni (V)

VARESE (4-3-2-1): Bugli; Agnelli, Costante, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, De Ponti, Palesi; Guerini Tentoni (26′ st Marangon); Pliscovaz (46′ st Bianchi). A disposizione: Borgia, Montonati, Marelli, Fabris, Secondo, Del Signore, Vaghi. All.: Ciceri

DERTHONA (4-4-2): Cizza; De Simone, Gilli, Arcidiacono, Gagliardi; Perez, Gerbino, Disegni, Tocila (33′ st Ferrauto); Taverna; Buongiorno. A disposizione: Mandrino, Atzeni, Screpis, Mocanu, Patti, Pici, Santoro. All.: Buttu.

Arbitro: Merlino di Pontedera (D’Amico e Renda)

Corner: 2-7. Ammoniti: Palesi, Berbenni, Marangon per il Varese; Gerbino, Arcidiacono, Taverna per il Derthona. Espulso: al 28′ st Arcidiacono (D) per doppia ammonizione. Recupero: 0’ + 5’.

Note: giornata soleggiata e calda, terreno in discrete condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXXII GIORNATA

Club Milano – NovaRomentin 6-1; Gozzano – Chisola 3-2; Imperia – Sanremese 2-2; Ligorna – Biellese 2-1; Saluzzo – Celle Varazze 0-1; Sestri Levante – Asti 1-2; Vado – Cairese 2-0; Valenzana – Lavagnese 2-0; Varese – Derthona 1-0.

CLASSIFICA: Vado 72; Ligorna 68; Biellese, Sestri Levante 54; Varese 50; Chisola 49; Valenzana 45; Sanremese 43; Saluzzo 42; Imperia 40; Club Milano 39; Celle Varazze 38; Derthona 38; Cairese 37; Gozzano 36; Asti 34; Lavagnese 27; Novaromentin (-5) 16.

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