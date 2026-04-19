Ciceri: “Una vittoria simbolo di attaccamento alla maglia”

VARESE – DERTHONA 1-0 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Il risultato di 1-0 non è mai facile, ma se vogliamo parlare di calcio, di emozioni e di attaccamento alla maglia, devo partire dalle condizioni difficilissime in cui abbiamo giocato oggi. Avevamo dieci assenti e sento spesso dire che non si sa se abbiamo le giuste motivazioni contro squadre che devono salvarsi; invece, battere un avversario che ha l’acqua alla gola è il segno di un gruppo che ha dato risposte tutto l’anno. Diversi ragazzi hanno giocato acciaccati, rischiando la salute pur di esserci, e abbiamo raccolto tre punti pesantissimi contro un Derthona che si trovava in una situazione di organico simile alla nostra. Abbiamo avuto la bravura di approcciare la gara con forza e, dopo il vantaggio, siamo stati ordinati nel difenderlo, grazie anche a un paio di interventi decisivi di Bugli. Mi dà grande soddisfazione sapere che, nonostante siamo decimati a fine stagione, i superstiti stiano bene atleticamente: è il valore del lavoro svolto fin dall’inizio dal preparatore Marco Palvarini. Ora la preoccupazione più grossa sarà preparare la prossima partita e difendere il vantaggio conquistato, ma è certamente meglio avere questo pensiero piuttosto che stare già a pianificare l’estate».

CICERI 2: «Oggi si è visto un Varese più cinico e solido, un atteggiamento che tutte le squadre vorrebbero sempre avere. Di solito siamo un gruppo che tende a costruire e attaccare molto, lasciando inevitabilmente qualcosa agli avversari, ma stavolta siamo stati diversi: abbiamo centrato subito un bersaglio importante contro uno dei portieri più forti del campionato, che ha fatto anche un paio di grandi parate su Guerini. Nonostante l’assenza di vere prime punte, abbiamo ritrovato l’apporto di Ricky Pliscovaz che, pur rientrando da una frattura al naso, ha giocato con grande sacrificio anche senza maschera. Forse avremmo potuto difenderci ancora meglio ed evitare quelle due o tre situazioni concesse, ma ripeto: a questo punto della stagione ciò che conta è metterci il cuore. Questo attaccamento alla maglia è fondamentale ed è ciò che meritano i nostri tifosi che, anche se non possono dirsi pienamente soddisfatti dell’andata, la domenica si fanno sempre sentire.»

GABRIEL BUGLI (portiere Varese): «Il risultato di oggi è il frutto del lavoro di tutti: io ho fatto il mio dovere con le parate, ma ognuno ha messo il massimo in campo, da Tentonni che ha segnato alla difesa che ha retto bene. Dopo essere rimasto in panchina per un paio di gare, rientrare è stato bellissimo; l’importante è farsi trovare sempre pronti e continuare a lavorare sodo nonostante tutto. Questa vittoria ci mancava da più di un mese ed è fondamentale sia per il morale dello spogliatoio sia in ottica play-off. È stata una grande emozione, specialmente festeggiare insieme ai nostri tifosi. Adesso il traguardo dipende solo da noi: mancano due partite contro Saluzzo e Lavagnese e non dobbiamo assolutamente sottovalutarle. Dovremo scendere in campo con lo stesso spirito che abbiamo mostrato oggi per chiudere al meglio la stagione.».

MATTEO BRUZZONE (capitano Varese): «Questa vittoria ci mancava da tanto tempo e l’abbiamo cercata con determinazione. Nonostante le numerose assenze, credo che siamo riusciti a mettere in campo qualcosa di speciale; abbiamo tirato fuori tutti quel qualcosa in più, responsabilizzandoci per portare a casa un risultato assolutamente meritato. Personalmente, ho cercato in tutti i modi di esserci perché siamo in un momento troppo importante della stagione: ci stiamo giocando un obiettivo prestigioso ed era giusto stringere i denti. Ringrazio lo staff medico per l’aiuto che mi ha dato nel recuperare in tempo per oggi. Adesso mancano due partite e siamo dentro la zona play-off: con due vittorie saremmo sicuri della qualificazione senza dover guardare gli altri campi. È da un po’ che volevamo superare il Chisola e ora che il destino è nelle nostre mani dobbiamo solo pensare a recuperare energie mentali e fisiche, partita dopo partita, sperando di recuperare anche qualche compagno perché in questo finale abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.»

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