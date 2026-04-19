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Varese – Derthona in diretta

Giornata numero 31 del Girone A di Serie D. I biancorossi scendono in campo allo stadio "Olmo-Ferro" di Celle Ligure per affrontare una squadra in lotta per la zona salvezza ma in ottima forma

diretta calcio varese

Da oltre un mese il Varese non conosce il sapore della vittoria. Per la terzultima di campionato i biancorossi tornano al “Franco Ossola” per ospitare il Derthona e cercare un risultato che spezzi la striscia negativa

Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota beneattendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.

 

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Francesco Mazzoleni
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Pubblicato il 19 Aprile 2026
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