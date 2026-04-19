Varese – Derthona in diretta
Giornata numero 31 del Girone A di Serie D. I biancorossi scendono in campo allo stadio "Olmo-Ferro" di Celle Ligure per affrontare una squadra in lotta per la zona salvezza ma in ottima forma
Da oltre un mese il Varese non conosce il sapore della vittoria. Per la terzultima di campionato i biancorossi tornano al “Franco Ossola” per ospitare il Derthona e cercare un risultato che spezzi la striscia negativa
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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