Domenica da bollino nero al pronto soccorso di Tradate. A Varese il lunedì inizia con le ambulanze in attesa

L’influenza non è ancora arrivata e la rete dei pronto soccorso riesce a gestire senza gravi problemi gli accesi.

Anche nell’ultimo weekend, nei PS della Sette Laghi non si sono vissuti momenti di grave stress ad eccezione del PS del Galmarini a Tradate dove ieri, domenica 8 dicembre, e ancora questa mattina, sono state ore da “bollino nero” con 69 accessi nella giornata di ieri e 11 pazienti in attesa di ricovero, saliti a 12 alle ore 8 di oggi. (immagine di repertorio)

Meno pesante la giornata per gli operatori del PS del Circolo di Varese dove la domenica era iniziata con una situazione di sovraffollamento, diventata subito di grave sovraffollamento a inizio mattinata. Per tutta la domenica le condizioni sono state di grande lavoro: a fine giornata si contavano 118 accessi con 29 pazienti in attesa di ricovero.

Nella notte è aumentato il numero di persone in attesa di un posto letto così la situazione è diventata da bollino nero. Questa mattina i pazienti da spostare nei reparti erano 32, sempre da “bollino nero”. Il carico di lavoro della notte, poi, ha subito un ulteriore aggravamento questa mattina tra le 8 e le 9 per l’arrivo concomitante di più ambulanze costrette a restare in attesa per affidare i pazienti trasportati. Una situazione temporanea che il personale del PS è riuscito a smaltire in tempi rapidi. Nel corso della mattinata le condizioni di lavoro sono tornate a livello meno pesanti.

Decisamente tranquilla, invece, è stata la domenica nei due presidi di Luino e di Angera dove l’attività è iniziata normale e solo nel corso della giornata è diventata più intensa, con due pazienti da ricoverare per ciascun presidio fine giornata, ma senza mai raggiungere livelli di sovraffollamento. Ventitré gli accessi totali ad Angera e 28 quelli di Luino.

Condizioni di lavoro altalenanti, infine, nel PS di Cittiglio dove la domenica è iniziata con un livello minimo di criticità che è andato peggiorando nel corso della ore fino a toccare livelli di grave e gravissimo sovraffollamento fino a sera per poi tornare a condizioni meno intense in serata. Settanta in tutto gli accesi di domenica con 3 pazienti in attesa di ricovero