Otto italiani su mille con l’influenza: il virus circola ma in modo ancora contenuto

In aumento, ma molto distante dai livelli dello scorso anno, l’incidenza delle di sindromi influenzali in Italia e in Lombardia. Nell’ultima settimana di novembre il tasso è stato dell’8,1 per mille contro il 7,8 della precedente rilevazione. Lo scorso anno, in questo periodo, si sfiorava già il 12 per mille con un andamento in forte crescita.

Nella quarantottesima settimana, tra il 25 novembre e l’1 dicembre, l’innalzamento della curva epidemica è contenuto. I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 477.000, per un totale di circa 2.766.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 19,41 casi per mille assistiti, nei bambini di età tra 5-14 anni a 7,75 nella popolazione tra i 15 e i 64 anni a 8,37 e tra gli over65 è di 4,80 casi per mille assistiti.

In Lombardia l’incidenza è del 10,24 per mille, con il dato più elevato nella fascia di età dei piccoli tra 0 e 4 anni che è del 22,73 per mille. Nei bambini più grandi e i ragazzini 5 – 14 anni il tasso è dell’8,46per mille, mentre tra i 15 e i 64 anni è del 10,27. Rimane più basso tra gli over 65: lo 6,71 per mille.

Durante la terza settimana di sorveglianza virologica, la circolazione dei virus influenzali si mantiene a bassi livelli, sebbene in lieve aumento.