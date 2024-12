Casi di influenza in leggero aumento: in Lombardia ammalati 22 bimbi piccoli ogni mille

Nella quarantasettesima settimana del 2024 che va dal 18 al 24 novembre, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,8 casi per mille assistiti (7,2 nella settimana precedente), minore di quello osservato nella scorsa stagione (9,7 nella settimana 2023-47).

Il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto, oltre che dai virus influenzali, anche da altri virus respiratori. Secondo i dati della rete RespiVirNet: l’1,6% dei virus analizzati erano di tipo influenzale, il 3,2% è risultato positivo al SARS-CoV-2, l’ 1,7% al RSV e i rimanenti sono risultati positivi ad altri virus respiratori.

I bambini piccoli i più colpiti

Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un’incidenza pari a 18,7 casi per mille assistiti (16,2 nella settimana precedente). La popolazione degli assistiti in sorveglianza è mediamente pari a 2.006.269 assistiti per settimana (range: 1.599.845 — 2.124.076) pari al 3,6% della popolazione delle Regioni che hanno avviato la sorveglianza. Nella quarantasettesima settimana del 2024, come mostrato in tabella, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 458.000, per un totale di circa 2.271.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Durante la quarantasettesima settimana del 2024, 1.195 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 7,77 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 18,71 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 7,68 nella fascia 15-64 anni a 8,02 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 4,68 casi per mille assistiti.

In Lombardia

In Lombardia l’indagine ha coinvolto 265 medici che rappresentano 3.485 residenti dei 365.597 totali. L’incidenza è superiore a quella della scorsa settimana: 9,53 per mille. I più colpiti sono i bambini piccoli 22,16 per mille, mentre tra i bambini e ragazzini tra 5 e i 14 anni l’incidenza è dell’8,84 per mille. Nella fascia adulta 15-64 anni l’incidenza è del 9,51% mentre tra gli over 65 è del 5,73%,