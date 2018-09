Bpm Sport Management, prima vittoria in Coppa Italia

Esordio positivo per Busto BPM Sport Management che nella prima gara del preliminary round di Coppa Italia, in corso di svolgimento a Genova, batte 15-4 il CN Posillipo.

I mastini di mister Marco Baldineti ci mettono un po’ a carburare, ma quando i muscoli si scaldano si comincia a vedere una gara che sale di livello. Nel secondo tempo la formazione di Busto Arsizio passa a condurre, con il gol dell’ex firmato da Vincenzo Dolce che fa male ai suoi ex compagni di squadra siglando il 3-2 per i Mastini.

La Bpm Sport Management si sblocca e vola via, poi la squadra bustocca completa l’opera in un terzo tempo perfetto chiuso con un parziale di 7-0 che annulla le speranze dei campani. Finisce 15-4. Oggi alle 19.00 la Busto Bpm Sport Management tornerà di nuovo in vasca per il match contro il CN Catania.