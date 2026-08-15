Un’auto esce di strada e si ribalta nel cuore della notte a Samarate
L'incidente nella notte in via Milano: il mezzo è finito contro la vegetazione per poi ribaltarsi. Gli occupanti sono usciti da soli dall'abitacolo prima che i vigili intervenissero per mettere in sicurezza l'area e il veicolo
Un’autovettura è uscita di strada terminando la propria corsa contro la vegetazione e ribaltandosi lungo via Milano a Samarate. L’incidente si è verificato alle 4:45 nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto.
Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti a uscire in autonomia dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.
Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, giunti con un’autopompa e un’autobotte per effettuare le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale e del mezzo coinvolto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Bustocco-71 su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Maxim59 su Ciclopedonale del Piambello, il traguardo si avvicina: nuovi lavori per completare il percorso dal Ceresio
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.