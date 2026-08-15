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Gallarate/Malpensa

Un’auto esce di strada e si ribalta nel cuore della notte a Samarate

L'incidente nella notte in via Milano: il mezzo è finito contro la vegetazione per poi ribaltarsi. Gli occupanti sono usciti da soli dall'abitacolo prima che i vigili intervenissero per mettere in sicurezza l'area e il veicolo

Incidente samarate 14 agosto

Un’autovettura è uscita di strada terminando la propria corsa contro la vegetazione e ribaltandosi lungo via Milano a Samarate. L’incidente si è verificato alle 4:45 nella notte tra venerdì 14sabato 15 agosto.

Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti a uscire in autonomia dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, giunti con un’autopompa e un’autobotte per effettuare le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale e del mezzo coinvolto.

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Pubblicato il 15 Agosto 2026
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