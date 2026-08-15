Un’auto esce di strada e si ribalta nel cuore della notte a Samarate

Un’autovettura è uscita di strada terminando la propria corsa contro la vegetazione e ribaltandosi lungo via Milano a Samarate. L’incidente si è verificato alle 4:45 nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto.

Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti a uscire in autonomia dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, giunti con un’autopompa e un’autobotte per effettuare le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale e del mezzo coinvolto.