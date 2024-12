Dopo oltre vent’anni di abbandono torna a vivere l’ex consorzio agrario di Varese: avverrà grazie all’acquisto dell’intero stabile da parte di CRS Sinergie, la società di agenti varesini che rappresenta in città e nel territorio da molto tempo AXA e da qualche anno anche Italiana Assicurazioni.

Un acquisto avvenuto solo qualche mese fa: «Era l’11 aprile 2024, esattamente 8 mesi da oggi» precisa Matteo Comi, uno dei partner della società di assicuratori varesini che ha perfezionato l’acquisto da un fondo che lo deteneva dopo il fallimento della vecchia proprietà, e che – grazie a una stretta collaborazione con l’amministrazione – potrà vedere l’avvio dei lavori ai primi di gennaio del 2025.

«Si tratta di una operazione importante per la nostra azienda, la CRS: noi rappresentiamo AXA assicurazioni e Italiana Assicurazioni, ma siamo semplicemente gli agenti varesini di questi marchi. È un acquisto che facciamo “in proprio” – spiega Comi – Avevamo bisogno di dare una casa nuova, più grande, evoluta, moderna e piu vicina al centro. E abbiamo trovato uno spazio, a nostro modo di vedere, bellissimo: si tratta di un palazzo importante, con una sua storia importante, progettato negli anni 50 dall’ingegner Mazzoni. Per varie vicissitudini era abbandonato da tempo, ed è stata una importante opportunità poterlo rilevare».

La ristrutturazione riguarderà innanzitutto la parte più visibile dell’edificio, quella fronte strada: «Con la nostra azienda occuperemo 2000 metri quadri: tutto il building fronte strada sarà occupato dai nostri uffici – Continua Comi – Per riqualificarlo mantenendone l’aspetto originale, collaboriamo con professionisti guidati dall’architetto Alberto Osculati. Dobbiamo ringraziare l’amministrazione e tutti gli uffici per la disponibilità e l’approccio fattivo che ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo in soli otto mesi. Ora la partenza dei lavori sarà a gennaio e realisticamente,, potremo trasferirci nei nuovi uffici entro la primavera del 2026».

L’intero edificio misura circa 4800 metri quadri: «Per la seconda fase, quella relativa agli spazi all’interno, non abbiamo fretta – sottolinea Comi – Stiamo valutando se venderli o affittarli, ma solo a realtà compatibili con le nostre attività. Stiamo costruendo innanzitutto la nostra nuova casa. Non è una speculazione, ma un progetto di vita e un impegno concreto per riqualificare l’area. Sceglieremo con attenzione i nostri partner».

«Questa è per noi una giornata molto importante – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – il gruppo AXA di Varese annuncia una importante opera di riqualificazione che comprende l’ex consorzio agrario. I tanti interventi da noi portati avanti alla caserma, alle stazioni, in largo Flaiano, sono stati elemento scatenante per un processo di rigenerazione molto spinto ed è un segnale importante che un gruppo significativo dei servizi nel territorio abbia scelto quell’edificio abbandonato da troppo tempo come sede»

«Ringrazio gli operatori del gruppo AXA che hanno creduto e credono in questa proposta di rigenerazione della città – ha commentato l’assessore alla rigenerazione urbana Andrea Civati – Noi cerchiamo di guardare la loro scelta in maniera allargata, e questo conferma la direzione che sta prendendo quell’area, un triangolo – quello tra piazza Repubblica, largo Flaiano e le stazioni, che nella prima metà del novecento era una zona nobile, che nella seconda metà del novecento è decaduta, ma ora possiamo dire che la tendenza si è invertita»