Calcio in tv: dove vedere le partite

Una novità sostanziale quella che ha riguardato il calcio in tv a patire dalla stagione 2018/2019: i diritti sono stati redistribuiti e all’orizzonte sono comparsi nuovi soggetti a spartirsi la ricca torta. Esistono varie soluzioni oggi tra le quali vagliare, motivo per il quale è necessario fare un po’ di chiarezza dato che la confusione regna sovrana.

Partiamo da un presupposto, oggi è possibile vedere partire anche direttamente da pc e perfino su smartphone o tablet: la tecnologi d’altra parte corre a velocità incredibile e starle dietro non è sempre facile.

La vera novità è rappresentata da Dazn, nuovo operatore in campo a partire da questa stagione: una piattaforma di sport in streaming che fa capo al gruppo inglese Perform. Per guardare partite di calcio su questa piattaforma è necessario avere unaconnessione internet così da poter collegare tv smart, tablet, cellulari o pc.

L’abbonamento a Dazn è integrato con Sky, il colosso di Murdoch che mantiene ancora i diritte sulla Serie A pur avendo perso il predominio. Grazie all’accordo siglato proprio da Sky e Dazn l’utente può avere a disposizione tutte le partite della Serie A, sia quelle che girano su Sky che quelle trasmesse da Dazn.

Resta fuori dai giochi Mediaset Premium, la tv a pagamento del digitale terrestre; qui la situazione è un po’ più complicata, motivo per il quale si sta assistendo ad un po’ di confusione tra gli abbonati alla piattaforma. La tv garantisce infatti la possibilità di visionare le partite non sui canali tradizionali, bensì sulla app a cui collegarsi. Questo perché incluso nell’abbonamento c’è anche la piattaforma Dazn. Una situazione complessa, per eventuali problemi gli abbonati possono prendere contatti con Mediaset Premium per richiedere informazioni.

In sostanza quello che si è abbattuto sul calcio 2018/2019 è stato un vero e proprio tsunami che ha rivoluzionato il meccanismo di fruizione lasciando gli abbonati spesso e volentieri nell’incertezza più totale.

Analizzando i fatti, il campionato di calcio di Serie A è già iniziato da alcune settimane ed i primi riscontri non sono stati del tutto positivi tra difficoltà a comprendere i meccanismi da seguire e complicazioni tecniche legate soprattutto alla trasmissione in streaming delle partite.