Camion si ribalta in autostrada A8

Incidente in autostrada A8, poco oltre l’immissione della superstrada 336 per Malpensa.

Galleria fotografica ribaltamento camion A8 Castellanza 4 di 4

È successo intorno alle 8.15, sulla carreggiata in direzione Milano (foto inviata da un lettore)

Sul posto vigili del fuoco con autopompa e autogru, oltre a un mezzo della Polstrada e uno di Autostrade per l’Italia. Il camionista, un 46enne, è stato soccorso in codice giallo: ferito, non è in immediato pericolo di vita.

Si segnala inoltre anche un incidente stradale alle 8.30 sulla superstrada 336 per Malpensa, direzione aeroporto, tra l’uscita Gallarate-Samarate e quella di Cardano al Campo centro. Si tratta di due auto e anche qui sta intervenendo il 118, insieme alla Polstrada: sono stati soccorsi tre uomini, due di 32 anni e uno di 59, non sono gravi.