Il cantautore Saul in concerto All’Auditorium

Sabato 22 settembre 2018 alle ore 21 all’Auditorium comunale (Via Pietro Valsecchi 23), è in programma un concerto a cura di Saul, che presenta il suo ultimo album dal titolo “In Between Things”, con la partecipazione esclusiva di una band di musicisti di altissimo livello. Oggi è raro trovare un cantautore che si esibisce usando esclusivamente materiale di propria produzione per comunicare aneddoti, sensazioni e pensieri. Allo stesso modo è abbastanza unico che un artista lo faccia con pezzi di livello, parlando di vita quotidiana ma ispirandosi a Proust, Shakespeare e Orwell.

L’Autore risente delle influenze musicali d’Oltremanica, raccolte dal meglio della musica folk di quei Paesi. Esibitosi in Scozia per diversi anni, ha maturato uno stile unico e completo. “Il nostro Auditorium è il luogo per eccellenza per la musica nel luinese”, dice il Sindaco Fabio Passera. “Accogliamo con curiosità Saul, un artista “di ritorno” che riporterà sul lago sonorità maturate nella sua esperienza all’estero. Ringrazio anche Guido Zanzi per questa opportunità. Adesso lasciamo la parola alla musica, l’unico vero linguaggio universale che conosco”. L’ingresso è libero.