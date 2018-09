Chiede soldi alla “ex”, denunciato per estorsione

Si erano conosciuti su Badoo, forse era scattato l’amore ma poi la storia era finita e nella mente di lui è scattata la molla dei soldi.

Per questo alle prime ore di questa mattina i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano, 23enne,

residente nel basso Varesotto, resosi responsabile di una truffa ai danni di una 45enne di Busto Arsizio.

I due, conosciutisi in rete proprio su “Badoo”, avevano intrapreso una brevissima relazione.

Evidentemente la donna provava ancora qualcosa per il ragazzo poiché, mentre lui decideva di interrompere il rapporto, lei non si dava pace e gli inviava diversi messaggi telefonici.

A questo scattava il piano diabolico del 23enne. Il giovanotto, percepita la possibilità di ottenere un indebito profitto economico dalla vicenda, richiedeva alla donna mille euro in contanti, riferendole che, in caso contrario, avrebbe presentato una denuncia contro di lei per atti persecutori.

Dopo la consegna di una prima quota di 300 euro avvenuta nel mese di agosto la donna, anche in ragione delle pressanti richieste di denaro, decideva di denunciare l’accaduto nei primi giorni di settembre: nelle scorse ore i carabinieri della Stazione di Busto Arsizio, appostatisi all’esterno dell’abitazione della 47enne, hanno fermato il giovane subito dopo che questi aveva ritirato dalla donna l’ulteriore somma di 200 euro.

Alle prime contestazioni avanzate dai militari dell’Arma l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e la sua posizione è stata ora rimessa alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria.