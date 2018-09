I colleghi ricordano Luca: “Ciao, collega e amico”

Era torinese ma la sua vita professionale, da 10 anni, lo ha portato in provincia di Varese, dove faceva la spola, per seguire il suo incarico alla Gerardi Spa di Lonate Pozzolo.

Luca Cedro si è spento giovedì 13 settembre in un gravissimo incidente stradale lungo la diramazione della statale 336 della Malpensa tra Vanzaghello e Lonate Pozzolo.

Il 47enne, che lavorava a stretto contatto con i colleghi varesini dell’azienda, ha lasciato un vuoto e oggi i suoi collaboratori e amici gli dedicano il loro commosso ricordo.

Ciao Luca, collega e amico!

Abbiamo trascorso 10 anni insieme e sono stati bellissimi, pieni di grandi successi e soddisfazioni grazie al tuo entusiasmo, vitalità ed umanità.

Ci mancherai tantissimo e non ti dimenticheremo mai perché le belle persone come te non smetteranno mai di brillare!

Con infinito affetto

GERARDI SPA, I TUOI COLLEGHI