Il Comitato Fattorie Visconti alla fiera del Castello

Nei mesi scorsi la Società Spes e l’Amministrazione comunale sommese hanno presentato le linee d’intervento del progetto di recupero funzionale del complesso delle Fattorie Visconti, la cui prima fase dovrebbe essere avviata il prossimo anno con una spesa preventivata di circa due milioni di Euro. Il progetto è stato predisposto anche per una richiesta di cofinanziamento a Fondazione Cariplo mediante la partecipazione al bando ‘Beni Aperti – Beni in azione’.

Titolo e obiettivo chiarissimo condiviso dal Comitato Intercomunale Antiche Fattorie Visconti che da anni, non a caso, per le proprie iniziative usa proprio lo slogan ‘Riapriamo le porte delle fattorie Visconti’.

Il Comitato ha confermato la propria convinta adesione al progetto e certamente non farà mancare la propria collaborazione a quella che considera prima concreta risposta alle sollecitazioni che nel corso di tre decenni sono state messe in campo per la tutela e la salvezza dello storico complesso sommese. Un bene culturale pubblico, è d’obbligo ricordarlo, acquistato dal Comune 30 anni fa per essere demolito e che, grazie all’azione dello stesso comitato e di altre associazioni, venne tutelato nel 1992 con l’apposizione di vincoli ai sensi dell’art. 4, legge 1° giugno 1939 n° 1089 sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico che, tra l’altro, sono requisito fondamentale sia per poter partecipare all’attuale bando di Fondazione Cariplo, che ad altri in futuro.

“Tutela e vincolo – osserva il Comitato – che ora sono ‘utili’ mentre in passato sono stati presentati come ‘ostacoli’ a qualunque intervento, generatori di disagi vari e in buona sostanza motivo di immobilità per concrete azioni di tutela e recupero del bene pubblico, inclusa la parte più antica sulla via Colombo per la quale in particolare il Comitato da tempo sollecita interventi di messa in sicurezza”.

Ora c’è uno studio di fattibilità per un progetto di recupero, SPES srl e Comune hanno messo a disposizione fondi per i primi interventi di messa in sicurezza, c’è una richiesta di finanziamento in corso. Quindi è la puntata Fattorie#30.0 e l’inizio di un nuovo percorso nel quale il Comitato intende accompagnare l’attuazione concreta del progetto di recupero sia monitorandone le fasi con un proprio osservatorio tecnico, sia promuovendo iniziative culturali rivolte alla popolazione e soprattutto ai più giovani cittadini.

Il progetto FATTORIE#30.0 del Comitato prevede quindi la prima edizione del concorso ‘Who caps a dream? Disegna le tue fattorie Visconti’ il cui titolo ( Chi limita un sogno?) è un invito a partecipare con la creatività.

A sottolinearne il significato e l’augurio che il recupero delle fattorie diventi (presto) realtà, domenica 16 settembre in occasione dell’annuale Fiera del Castello, il Comitato sarà presente all’ingresso delle fattorie con un’opera cite specific dell’artista testimonial invitato per l’edizione 2018, il noto pittore scultore varesino Luca Lischetti, e con l’installazione WHO CAPS A DREAM? FATTORIE#30.0.