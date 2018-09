Copyright, Comi: “Direttiva a tutela della creatività”

“La creatività è un bene prezioso, soprattutto per noi italiani! Ho votato a favore della direttiva sul copyright e ne vado fiera!”. Lo scrive Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE, commentando il voto a Strasburgo sulla direttiva Copyright.

«Senza minare la libertà di espressione e di impresa, si pone l’obiettivo di tutelare la creatività e il talento – spiega Lara Comi – credo sia stata una battaglia giusta e lungimirante per difendere posti di lavoro e per garantire un’equa retribuzione a chi produce contenuti veicolati sulle grandi piattaforme web. Al di là delle fake news spacciate in queste ore dal ministro Di Maio, che dopo la proposta delle chiusure domenicali dei negozi che favoriscono i colossi dell’e-commerce continua a preferire le lobby agli interessi diffusi, siamo certi che il lavoro della Commissione e del Consiglio europeo potranno produrre una direttiva equilibrata».