Corso gratuito di Confapi per chi cerca lavoro

Confapi Varese, con i Comuni che aderiscono al progetto Sportello Lavoro e con la collaborazione di consulenti di carriera specializzati nel mercato del lavoro e nel talent management, organizza una serie di giornate formative gratuite rivolte ai cittadini disoccupati, inoccupati e ai giovani alla ricerca di un primo impiego.

Saranno approfondite le tecniche e gli strumenti per redigere un buon curriculum vitae, valorizzare le competenze, migliorare ed accrescere le opportunità di successo nella ricerca di un impiego, quali canali utilizzare per la ricerca di lavoro, in sintesi come rendere l’assunzione la naturale conseguenza del colloquio e riuscire a farsi trovare dal lavoro che si desidera.

Il primo incontro si terrà a Solbiate Olona il 12 settembre dalle 14.30 alle 18.00, presso il Centro Socio Culturale Solbiatese in via dei Patrioti 32, a Solbiate Olona.

A seguire mercoledi 26 settembre a Induno Olona,dalle 9.30 alle 12.30,presso la Biblioteca Comunale.

Nei prossimi mesi saranno in programma ulteriori workshop nei comuni di Azzate, Malnate e Turate.

Ricordiamo a tutti i cittadini, la possibilità di rivolgersi allo Sportello Unico Lavoro presso il Comune di Solbiate Olona tutti i mercoledì, dalle 15.00 alle 18.00 e a Induno Olona, sempre di mercoledì, dalle 10.00 alle 13.00, quale strumento concreto per favorire in maniera efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio, grazie alla consulenza messa a disposizione da funzionari di Confapi Varese.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’associazione Confapi Varese, consultare il sito internet www.api.varese.it o inviare una mail a sportello.solbiateolona@api.varese.it