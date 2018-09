Cus Insubria, open day e tante novità

Sabato 8 settembre nel Campus Universitario di Bizzozero in via Monte Generoso 59, il CUS Insubria in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria festeggia l’Apertura dell’Anno sportivo 2018-19.

Ragazzi e genitori (ma non dimentichiamo anche i nonni) potranno provare tutti gli sport e conoscere tutti i corsi che da questa stagione il CUS offrirà agli studenti e al territorio: oltre agli ormai consolidati Fitness – Danza – Ginnastica Dolce – Pilates – Yoga –Tennis – Volley e Minivolley ed Atletica tante novità proprio grazie al grande successo ottenuto durante la scorsa stagione e la grande richiesta di corsi integrativi.

Dalle 15.30 infatti tutti potranno partecipare alle lezioni dimostrative che si terranno nel PalaInsubria.

Il clou della giornata lo avremo alle 18.30, quando il rettore Alberto Coen Porisini ed il Presidente del Cus Insubria Eugenio Meschi inaugureranno ufficialmente l’anno sportivo 2018-19, e presenteranno come di consueto le principali attività e squadre del CUS per il prossimo anno sportivo.

Uno spazio particolare verrà ritagliato per premiare tutti gli atleti che hanno partecipato alle manifestazioni primaverili ed estive, alle attività Agonistiche, alle attività giovanili e ai numerosissimi partecipanti ai Multisport Cus Insubria Summer Camp.

Alle 19.45 si svolgerà, come ogni anno, lo spettacolo di Danza e Teatro, che quest’anno vedrà come ospite la Compagnia professionistica “AltroVerso” direzione artistica Stefano Arado, che presenterà in Anteprima Nazionale un estratto dallo Spettacolo “Ci sono giorni in cui”. Lo spettacolo è scritto, diretto e coreografato da Stefano Arado, revisione testi e voce narrante Michele Messina, con Stefano Arado, Aurora Bonfante, Alice Albore, Clarissa Colombani, Chiara Furfaro e Michele Messina. Lo spettacolo tratta dello scorrere della vita e delle relazioni nel tempo e porterà lo spettatore, attraverso la danza e la recitazione, in un vortice di emozioni in cui ognuno di noi non potrà non rivedersi.

Al termine, visto il grande successo delle passate edizioni, la confraternita del risotto replica, con il “risotto della Lomellina” cotto nel mega-pentolone (all’aperto o al coperto in caso pioggia).