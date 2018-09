Dal Consiglio regionale una targa per il torneo per Yara

Una targa per sottolineare “con stima e riconoscenza” la vicinanza del Consiglio regionale della Lombardia all’edizione del Torneo “La Passione di Yara” apertasi ieri a Valbrembo (Bergamo), manifestazione sportiva che si sta svolgendo con il Patrocinio del Consiglio regionale e il cui Il ricavato sarà devoluto all’associazione “La Passione di Yara Onlus” per sostenere i progetti già in corso e per concretizzare sempre più piani di sostegno nei confronti di adolescenti di tutta Italia.

La targa è stata consegnata dai genitori di Yara e dall’ex giocatore dell’Inter Javier Zanetti al Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Giovanni Malanchini, che ha ringraziato gli organizzatori del Torneo a nome anche del Presidente Alessandro Fermi, dei Vice Presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e del Consigliere Segretario Dario Violi.