Dalla serata temporali forti, protezione civile in allerta

Temporali forti in serata e con prosecuzione di fenomeni anche già a partire dalla giornata di domani, giovedì 13 settembre. Per questo la protezione civile regionale ha attivato le procedure di ordinaria criticità (codice giallo) per le aree centrali della Lombardia, comprese quelle prealpine e quindi anche il Varesotto per “temporali di forte intensità”

LA SITUAZIONE – Sulla Lombardia è atteso un peggioramento del tempo per l’avanzare di una blanda saccatura posizionata attualmente tra Francia e Penisola iberica. Nella serata odierna possibilità di isolati brevi rovesci o temporali su Alpi e Prealpi, specie sui settori occidentali.

Domani, giovedì 13/09, condizioni di instabilità già dalla mattinata sui settori occidentali, più accentuata dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con formazione di rovesci e temporali sparsi. In serata traslazione dei fenomeni parzialmente su fascia di alta pianura.

Si evidenzia la possibilità di accumuli di precipitazione localmente ingenti come fenomenologia più probabile associata ai temporali.

MILANO – In previsione di forti temporali nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano ha disposto, a partire dalle ore 20 di oggi, mercoledì 12 settembre, l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago.

Il dispositivo è finalizzato a graduare l’attivazione del piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM sono allertate.