Dopo due anni torna la Festa dei fichi a Casale Litta

A distanza di due anni dall’ultima edizione, il 6-7-8-9 Settembre 2018 torna la tradizionale tanto attesa Festa dei Fichi di Casale Litta, a cura dell’Associazione giovanile “Matt de Casàa”.

Una sagra che attira un grande pubblico anche dalle province limitrofe, inserita nella cornice delle caratteristiche corti della verde Casale Litta. Il paese è in fermento per l’organizzazione dei cortili addobbati a festa, dove si potranno gustare piatti tipici e golosità a base di fichi, i veri protagonisti dell’evento.

Un programma ricco di musica di ieri e oggi da ascoltare mangiando piatti tipici della tradizione immersi in un’atmosfera che rievoca il passato. A partire da giovedì 6 con i vinili di Dj Jessie, la musica dal vivo degli Hot Spare e il ballo liscio di Mario Sette che accompagnerà anche le serate successive. Venerdì 7 la gastronomia sarà accompagnata dalle note di Mickey e Cindy, e dalla cover band “Tra Liga e realtà”.

La serata di sabato sarà caratterizzata dallo spettacolo piromusicale , i fuochi d’articificio a ritmo di musica, curati da Setti Fireworks, che saranno preceduti dalla musica dal vivo di Masca & FF, Mountains of the Sun e Monkey Scream, oltre all’immancabile ballo liscio. Chiude la Festa dei Fichi la giornata di domenica 9 settembre, con una ricca proposta che parte sin dal mattino con il tradizionale mercatino dell’artigianato e la sfilata di auto storiche. Giornata caratterizzata dal ritorno al medioevo con spettacoli e attività del passato a cura di “Italia Medievale” e nel pomeriggio fattoria didattica, spettacolo equestre e volo in mongolfiera. In serata folk festival, la musica dal vivo dei Fiò de la Serva e chiusura con il falò degli arceri.

Sono svariati i motivi per lasciarsi affascinare dalle atmosfere e dai sapori della cultura contadina, dagli angoli di arte, di rievocazione storica e di musica adatta ad ogni età

Appuntamento dal 6 al 9 Settembre a Casale Litta.

Per ulteriori informazioni, contattare 329.3127070.