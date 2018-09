Due incidenti in due ore, pomeriggio difficile sulla A8

Due incidenti in un pomeriggio, uno alle 16,45 tra Legnano e lo svincolo della A9 e uno alle 19 tra Busto Arsizio e Castellanza, hanno reso ancora più difficile la domenica pomeriggio di chi si muoveva sull’autostrada dei laghi.

Gli incidenti, fortunatamente di non grave entità – nel primo caso è coinvolto un trentacinquenne in codice verde, nel secondo un quarantenne in codice giallo – hanno però in entrambi i casi formato code fino a 4 chilometri.