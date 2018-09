Estate, guardia alta dei carabinieri

Un dato per tutti: nelle serate attorno a ferragosto, in provincia di Varese sulle strade erano presenti oltre 80 carabinieri.

Un dato portato in palmo di mano dal comandante provinciale dell’Arma colonnello Claudio Cappello ai margini di un incontro con la stampa e a testimonianza di come, anche in momenti destinati al riposo e alle vacanze, la guardia dei militari è stata molto alta.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle aree boschive, in particolare a quelle dove è più diffuso lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ultima settimana di agosto, spazio anche ai controlli alle strutture ospedaliere: i locali del Pronto Soccorso e i sotterranei degli Ospedali, sono stati ispezionati con maggiore frequenza in orario notturno, allo scopo di identificare i senzatetto che vi stazionavano abusivamente, provocando notevoli disagi ai pazienti.

Una ventina gli individui senza fissa dimora controllati ed allontanati dalle strutture i servizi sociali allertati.

Nel complesso, i servizi di controllo straordinario del territorio provinciale attuati

dall’Arma nei Comuni di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno e Luino hanno consentito ai carabinieri di identificare oltre 2 mila persone, controllando quasi mille veicoli.

I controlli nelle aree boschive del Saronnese, in particolare nelle zone boschive del

parco del Rugareto e del parco Pineta, hanno permesso di sequestrare oltre 200

grammi di stupefacente. 90 le persone denunciate a vario titolo e 10 gli arrestati. Oltre 40 le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze

stupefacenti.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati contro il patrimonio: nel solo mese di agosto sono state denunciate 30 persone ed arrestati 8 individui per furto.