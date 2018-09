Giovinazzi riporta l’Italia su una monoposto di Formula Uno

Un pilota italiano torna “titolare” su una monoposto di Formula Uno. Antonio Giovinazzi, pugliese di Martina Franca, sarà al volante della Sauber-Alfa Romeo nel campionato del mondo 2019.

Lo ha annunciato quest’oggi la scuderia svizzera, che ha scelto il 24enne tarantino per affiancare l’espertissimo Kimi Raikkonen, iridato 2007, in uscita dalla Ferrari e ingaggiato al posto del monegasco Leclerc, approdato a Maranello.

Giovinazzi è un prodotto della Academy Ferrari, sorta di vivaio del Cavallino Rampante, e nella stagione in corso sta svolgendo il ruolo di collaudatore e terza guida (quindi non impiegato in gara) della stessa Sauber-Alfa Romeo. Nel 2017 il giovane italiano ha disputato i primi due gran premi di Formula Uno in carriera, sostituendo nelle due gare di inizio stagione il tedesco Wehrlein. Un pilota italiano non è titolare nel massimo campionato motoristico dall’ormai lontano 2011, anno in cui Trulli e Liuzzi disputarono la loro ultima stagione.