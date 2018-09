Incendio in un box nel centro del paese

I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Cavour a Lonate Pozzolo per un incendio.

(foto d’archivio)

Le fiamme interessano un box di un’abitazione, al cui interno però non si trova alcun veicolo. I pompieri sono sul posto con due mezzi.

Il punto interessato è nel centro paese e l’intervento ha causato alcune limitazioni al traffico locale. Non ci sono persone coinvolte.