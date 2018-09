Incidente in moto nei boschi, soccorso in elicottero dipendente del Panperduto

Un dipendente della diga del “Panperduto” ha avuto un incidente nei pressi dei canali del Villoresi ed è stato soccorso in elicottero.

Si tratta di un 55enne per il quale si è mossa la macchina dei soccorsi perché l’incidente è avvenuto in motocicletta in una zona boschiva prossima all’area dei canali, ad est dell’abitato di Somma Lombardo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di mercoledì 5 settembre e sul posto, data la difficoltà di accesso, si sono recati anche gli agenti del comando di polizia locale, insieme ai soccorsi sanitari, a piedi.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di circolo di Varese in codice giallo.