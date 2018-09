Incontro sull’archivio Alinari

Nell’ambito della mostra fotografica di Roberto Molinari, aperta fino a domenica 7 ottobre, sabato 22 settembre alle ore 21 il Museo Bodini accoglie per il pubblico due prestigiose ospiti, responsabili all’interno di Alinari (Firenze) partner di progetto, Rita Scartoni e Muriel Prandato.

La Fratelli Alinari, fondata a Firenze nel 1852, è la più antica azienda al mondo tutt’ora operante nel campo della fotografia e della comunicazione per immagini. Nel suo archivio oltre 5 milioni di immagini documentano luoghi, arte, persone, società che riguardano tutto il mondo. Un patrimonio italiano immenso e da conoscere da vicino, cosa possibile per gli ospiti che vorranno partecipare (ingresso gratuito e possibilità di visitare mostra e museo in notturna).

La conferenza, introdotta dalla direttrice Lara Treppiede con i curatori della mostra Debora Ferrari e Luca Traini, sarà un dialogo a due voci. Rita Scartoni racconterà gli Alinari, un percorso storico e tematico sulle immagini dell’archivio e le sue collezioni. A seguire un focus sui linguaggi contemporanei che coinvolgono la fotografia d’archivio a cura di Muriel Prandato. Con citazioni e fotografie che riguardano anche il nostro territorio.

In mostra infatti, data la passione di Molinari per l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, troviamo oltre alle sue foto anche una stampa originale Alinari dell’eremo nel 1860.

Un’occasione da non perdere questo incontro, sia per chi è appassionato di fotografia che di arte e per chi vuole incontrare due referenti dell’archivio più prezioso al mondo, grazie al Comune di Gemonio, al Museo Bodini e ai curatori che hanno deciso di offrire questa opportunità al pubblico. Durante la serata si potrà vedere anche la rimasterizzazione de L’IMMAGINE RUBATA la personale di Molinari alla Torre Colombera di Gorla Maggiore nel 1993, filmata da Alberto Chisari. Inoltre in una saletta apposita ci sono anche le fotografie inedite che Molinari fece ad Arcangioli nel 2016 dopo la sua performance di 72 ore “Le mani contro i muri”.