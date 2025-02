Gemonio, una nuova biblioteca scolastica per “volare sulle ali della fantasia”

I libri sono stati grandi protagonisti nelle ultime settimane tra i bambini e gli insegnanti della Scuola Primaria “Edoardo Curti” di Gemonio. E non per caso: lunedì 17 infatti è stata inaugurata la biblioteca dell’istituto, rinnovata grazia all’arrivo di nuovi scaffali e di volumi donati da alcuni genitori e da sei benefattori locali.

A tagliare il nastro sono arrivati anche il sindaco, Samuel Lucchini, e il consigliere delegato all’istruzione, Irene Visconti, ma la piccola e significativa cerimonia ha concluso un percorso che alunne e alunni hanno effettuato nel periodo che ha preceduto l’inaugurazione.

Le diverse classi infatti, hanno riflettuto sulla importanza del tema della lettura e in occasione della inaugurazione hanno presentato alcuni esercizi. C’è chi ha presentato un libro, chi ha letto frasi a tema, chi ha rappato una filastrocca e chi ha voluto concludere il pomeriggio esibendosi in una canzone in inglese per il pubblico.

La biblioteca scolastica, tra l’altro, trova il proprio corrispettivo in quella pubblica, attiva nella sede del Municipio e fiore all’occhiello – non da oggi – del paese. Proprio il sindaco Lucchini ha sottolineato l’importanza di frequentare, al di fuori della scuola e magari con i genitori, la biblioteca comunale e comunque di proseguire a “volare sulle ali della fantasia” leggendo sempre libri di generi e autori diversi.