Gemonio, ripristinato il monumento per le vittime delle foibe

Poco meno di un anno fa, a Gemonio, venne rinvenuto a pezzi il monumento posizionato sul piazzale d’ingresso del cimitero e dedicato alle vittime delle foibe. In quel momento – era metà aprile 2024 – si temette per un atto di vandalismo (solo un paio di mesi dopo una persona si presentò in Comune spiegando di averlo colpito con una retromarcia) e ci si adoperò per recuperare per quanto possibile l’opera con la promessa di ripristinarla.

Promessa mantenuta per l’impegno del Comune di Gemonio che si è fatto carico dell’intervento. Le parti riutilizzabili del monumento originale sono state rimesse al loro posto sostenute da una lastra di metallo, sulla quale è stata apposta la targa commemorativa.

Il monumento «a perenne memoria dei martiri delle foibe» era stato posizionato nel 2014 su iniziativa del Movimento nazionale Istria Fiume Dalmazia, in uno spazio ricavato nei pressi dell’ingresso del cimitero di Gemonio. Sul davanti è delimitato solo da un cordolo a filo del piano del piazzale e quindi, non avendo una protezione, è stato “centrato” da un automobilista incauto.