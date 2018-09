“Incrocio sicuro? Sarebbe meglio avere uno specchio”

«Più che i cartelli di divieto di sosta, lì sarebbe importante mettere uno specchio». La segnalazione viene da un gruppo di residenti di via Padre Zocchi, stretta strada nella primissima periferia della cittadina di Cardano al Campo. Una via senza uscita, residenziale, che sbuca solo (ad angolo retto) sulla principale via Ferrazzi, che dalla zona di Arnate di Gallarate sale al centro di Cardano: l’incrocio – in leggera discesa – è “chiuso” dai muretti delle proprietà che rendono difficile “affacciarsi” su via Ferrazzi.

Alcuni residenti lamentano l’introduzione del divieto di sosta: «Non potendo visualizzare i lati della strada principale era più importante mettere un cartello con lo specchio per la sicurezza delle persone, invece che cartelli – ben tre – di divieto di sosta su un lato di una strada senza uscita dove già oggi nessuno posteggia, perché bloccherebbe il traffico essendo la strada molto stretta». E in effetti di solito le auto dei residenti sono parcheggiate tutte sullo stesso lato, proprio per evitare problemi di passaggio.

Più importante sarebbe inserire uno specchio, magari accompagnato da un lampione, visto che la zona è priva di illuminazione. Ed è questo duplice intervento che i residenti chiedono all’amministrazione cardanese.