Se la punizione non funziona

A volte le punizioni non ottengono il risultato desiderato. Magari riescono ad eliminare i comportamenti indesiderati al momento, nel breve termine. Ma inesorabilmente il problema si ripropone, costringendo i genitori a ripetere la stessa dinamica infinite volte, fino a domandarsi se non sia una lotta contro i mulini a vento oppure, meglio, se non ci sia un’altra strada più efficace per risolvere il problema nel lungo periodo.

Rivolto a tutti i genitori che si trovano in questa incertezza sono i laboratori di “Educando per la vita con disciplina positiva” tenuti dalla docente per genitori Maria Fabregat negli spazi della Casa Maternità di Montallegro (via Comi 57 Induno Olona). Un percorso di sei sedute, due al mese dal 13 ottobre al 15 dicembre, il sabato mattina, per imparare ad utilizzare strumenti educativi nuovi in modo pratico ed esperienziale.

“Pensa l’ultima volta che ti sei sentito umiliato o trattato ingiustamente. Volevi collaborare? Hai avuto voglia di migliorare? – chiede la docente nella presentazione del corso – Le punizioni insegnano competenze di vita preziose come rispetto, capacità di risolvere problemi, partecipazione, collaborazione, responsabilità, autonomia?”

La Disciplina Positiva non comprende il senso di colpa, la vergogna o il dolore (fisico o emotivo) come motivatori. E se da un lato non condivide la necessità di un controllo eccessivo, dall’altro considera inadeguato anche l’eccessivo permissivismo “parimente umiliante per bambini ed adulti, crea una codipendenza malsana, invece di promuovere l’indipendenza e la collaborazione”, spiega la docente nella presentazione del corso.

I Laboratori sono momenti dinamici dove il genitore si eservita a prendere il posto del figlio, per capire cosa c’è dietro il comportamento del bambino, ed acquisire degli strumenti per ridurre questo comportamento (se inadeguato), con l’obiettivo di creare un clima di casa basato sul rispetto, la fiducia, la collaborazione e la corretta gestione delle proprie emozioni.

Si comincia con una prima introduzione alla Disciplina positiva, per capire come essere gentile e fermo allo stesso tempo. Imparare a riconoscere i comportamenti del bambino e i propri e nuove strategie per ottenere collaborazione. Un’attenzione speciale sarà dedicata alla gestione dei litigi tra i fratelli, alle esplosioni di rabba e alla comunicazione in famiglia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a casamaternita.varese@gmail.com oppure cliccare qui